Бастующие актеры сорвали премию «Эмми» впервые после терактов 11 сентября Variety: 75-ю церемонию Emmy перенесли впервые с 2001 года из-за забастовки актеров

Фото: IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press

Церемонию вручения телепремии Emmy, которая должна была состояться в сентябре, перенесли из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, сообщило Variety. Мероприятие отложили впервые с 2001 года, когда причиной стали теракты 11 сентября и начало военной операции США в Афганистане, тогда премию перенесли на ноябрь.

Партнерам 75-й церемонии вручения премии «Эмми» сообщили, что церемония она не будет транслироваться 18 сентября. <...> Хотя точная дата не определена (ожидается, что ее объявят не ​​раньше августа), ранее сообщалось, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, в то время как Телеакадемия настаивала на ноябрьской дате, — говорится в публикации.

Телевизионная академия ранее сообщила, что финальное голосование состоится в запланированные сроки, с 17 по 28 августа. Предполагается, что оно пройдет без участия актеров и сценаристов, номинированных на премию, так как во время забастовки им нельзя рекламировать свои проекты. По данным Variety, сценаристы также не смогут написать и речь для ведущего церемонии.

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.