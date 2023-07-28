Церемонию вручения телепремии Emmy, которая должна была состояться в сентябре, перенесли из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, сообщило Variety. Мероприятие отложили впервые с 2001 года, когда причиной стали теракты 11 сентября и начало военной операции США в Афганистане, тогда премию перенесли на ноябрь.
Партнерам 75-й церемонии вручения премии «Эмми» сообщили, что церемония она не будет транслироваться 18 сентября. <...> Хотя точная дата не определена (ожидается, что ее объявят не раньше августа), ранее сообщалось, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, в то время как Телеакадемия настаивала на ноябрьской дате, — говорится в публикации.
Телевизионная академия ранее сообщила, что финальное голосование состоится в запланированные сроки, с 17 по 28 августа. Предполагается, что оно пройдет без участия актеров и сценаристов, номинированных на премию, так как во время забастовки им нельзя рекламировать свои проекты. По данным Variety, сценаристы также не смогут написать и речь для ведущего церемонии.
Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.