Барецкий рассказал, что будет в его сериале о Пугачевой и Галкине Барецкий: сериал о Пугачевой расскажет историю моей покупки замка в Грязи

Сериал о российской певице Алле Пугачевой и юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) расскажет о покупке замка звездной четы в деревне Грязь, рассказал NEWS.ru шоумен Станислав Барецкий. Он утверждает, что в сериале также будут участвовать местные жители.

Мы сейчас приступаем к съемкам сериала под названием «Грязь». Это будет история моей покупки замка Пугачевой и Галкина. Она будет рассказываться в подробностях, естественно, с художественным вымыслом. Также будет рассказано про жизнь в деревне Грязь, местные жители тоже будут участвовать в съемках, — рассказал шоумен.

Барецкий уточнил, что на роли Пугачевой и Галкина приглашены блогер Анастасия Ивлеева и актер Никита Кологривый. По его словам, первая уже подтвердила свое участие, а со вторым ведутся переговоры.

Ранее поклонники Пугачевой увидели в новой песне исполнительницы намек на то, что она несчастлива в браке с Галкиным. По их мнению, Примадонна вылила в композицию «Ложный стыд» переживания по поводу отношений, которые, как утверждают слухи, трещат по швам.

В ответ на это Барецкий заявил, что готов усыновить детей звездной четы. По его словам, дети должны остаться с матерью, а отец сможет их иногда видеть. Шоумен добавил, что предвидел разлад в семье Примадонны.