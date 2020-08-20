Авторы «Очень странных дел» не будут завершать сериал на четвёртом сезоне

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Братья Мэтт и Росс Дафферы, известные как создатели сериала «Очень странные дела», заявили, что не планируют завершать проект после на четвёртом сезоне, который сейчас находится в производстве.

Дафферы рассказали The Hollywood Reporter, что им известно, когда именно они завершат историю, но произойдёт это не в ближайшее время. По их словам, период изоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, дал им возможность получше подумать над тем, сколько им времени нужно, чтобы довести историю до её логического конца.

Шоураннеры также поделились, на каком этапе сейчас находится производство четвёртого сезона. Они отметили, что у них появилось время на то, чтобы получше прописать сценарий, пока съёмки были заморожены из-за запретов на массовые мероприятия. По их словам, команда рада вернуться к работе, но все обеспокоены безопасностью на площадке.

Ранее стало известно, что Netflix рассматривает возможность снять полнометражный фильм, которым будет завершена история сериала «Очень странные дела», писал NEWS.ru.