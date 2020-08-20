Авторы «Очень странных дел» не будут завершать сериал на четвёртом сезоне

Братья Мэтт и Росс Дафферы, известные как создатели сериала «Очень странные дела», заявили, что не планируют завершать проект после на четвёртом сезоне, который сейчас находится в производстве.
Дафферы
Шоураннеры также поделились, на каком этапе сейчас находится производство четвёртого сезона. Они отметили, что у них появилось время на то, чтобы получше прописать сценарий, пока съёмки были заморожены из-за запретов на массовые мероприятия. По их словам, команда рада вернуться к работе, но все обеспокоены безопасностью на площадке.
Ранее стало известно, что Netflix рассматривает возможность снять полнометражный фильм, которым будет завершена история сериала «Очень странные дела», писал NEWS.ru.
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