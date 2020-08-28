Авторы «Мира Дикого Запада» экранизируют «Сферу» Майкла Крайтона

https://static.news.ru/photo/3d89b0be-e908-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» Фото: hbo.com/westworld

Телеканал HBO запустил в производство сериал «Сфера» по роману американского писателя Майкла Крайтона, также известного как автор фантастики «Парк юрского периода».

Проектом занялась команда, создавшая сериал «Мир Дикого Запада». Сценарий напишет Денис Зе, которая также стала шоураннером. Продюсированием займутся Лиза Джой и Джонатан совместно с компаниями Warner Bros. TV и Team Downey, принадлежащей Роберту Дауни-мл. и Сьюзан Дауни, сообщает Deadline.

Роман «Сфера» рассказывает о команде учёных, которые находят на дне океана космический корабль, рядом с которым они сооружают подводную станцию. Внутри космического корабля они находят гигантский блестящий шар, внутрь которого им удаётся попасть, хотя никаких дверей или каких-либо иных проёмов у сферы нет.

Книга уже получала киноадаптацию в 1998 году. В картине снялись Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон и Лив Шрайбер. Лента Барри Левинсона собрала в прокате $37 млн при бюджете в $80 млн.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр София Коппола снимет мини-сериал, основанный на романе «Обычай страны» 1913 года писательницы Эдит Уортон. Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.