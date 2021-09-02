Авторы «Маши и Медведя» пояснили удаление с YouTube азербайджанской сказки

Управляющий директор компании «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко объяснил в беседе с NEWS.ru удаление с YouTube-канала из мультфильма «Маша и Медведь» эпизода «Малыш Джыртдан» о персонаже азербайджанской сказки. Он отметил, что авторы публикации ошиблись с титрами в ролике. Спикер подчеркнул, что эпизод шоу вернут на ресурс.

Мы меняем титры. Никаких проблем. <...> Мы сделали три азербайджанские сказки, которые выйдут, когда будут закончены. <...> Никакой политики здесь нет, — заявил Ловейко.

Ловейко напомнил, что студия занимается детским контентом и выпускает анимационные версии разных сказок, как восточных, так и западных.

Мы делаем сказки, детский контент, русские сказки, всякие Аладдины, всё что угодно, Маша рассказывает сказки. Есть «Три поросёнка», есть «Снегурочка», восточные, западные, «Красная Шапочка», Алёнушка и козлик и всё-всё-всё, — резюмировал Ловейко.

Шоу «Маша и Медведь» в 2021 году исполнилось 12 лет. Оно транслируется на 39 языках. Это пока единственный отечественный анимационный проект, удостоенный четырёх бриллиантовых «кнопок» — наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов шоу на разных языках превышает 10 млн. К 2024 году планируется создание четырёх мини-фильмов продолжительностью 22 минуты. Первый из них выйдет уже в ближайшие новогодние праздники. Параллельно авторы проекта работают над новым классическим сезоном мультсериала.

Ранее легендарный отечественный мультипликатор Юрий Норштейн раскрыл причины всемирной популярности российского мультсериала «Маша и Медведь». Своё мнение он высказал в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru.