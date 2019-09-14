https://static.news.ru/photo/2aa876e0-d6fa-11e9-a735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Исполнительный продюсер сериала «Друзья» Марта Кауффман заявила, что перезапуска ситкома ждать не следует.

По её словам, новая версия или «перезагрузка» не сможет повторить уже сделанное ранее, передаёт Deadline .

Того же мнения придерживается продюсер ленты Дэвид Крейн.

Мы сделали шоу, которое хотели. У нас всё получилось правильно — финальный бантик завязан, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Дженнифер Энистон рассказала в интервью, что готова снова сыграть роль Рейчел в «Друзьях». Все её коллеги по съёмочной площадке тоже не против вернуться в телешоу.