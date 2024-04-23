Автор «Суворовца» объяснил отказ от работы с московскими артистами Казанцев заявил, что сознательно отказался от московских актеров в «Суворовце»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Денис Казанцев

Создатель фильма «Суворовец» Денис Казанцев признался, что сознательно отказался привлекать московских актеров к участию в проекте. Режиссер объяснил, что хотел показать всей стране мастерство новосибирских артистов, которые не отличаются от столичных профессионалов. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на премьере «Суворовца» он также признался, что не строит планов на будущее и предпочитает работать «здесь и сейчас».

Мы сознательно взяли и сняли артистов города Новосибирска. На мой взгляд, одних из лучших артистов новосибирских театров. Я надеюсь, посмотрев фильм, люди поймут, что мы сделали это не зря. Работая с ними, я получил огромное удовольствие. Не потому, что я считаю московских артистов хуже. Просто я хотел показать всей стране, что в Новосибирске есть артисты ничуть не хуже и они уступают московским только в плане популярности, а мастерством — ни разу, — заявил Казанцев.

На премьере фильма корреспонденту издания также удалось поговорить с актрисой Афиной Лукиди, которая заявила, что критикующие Россию артисты сами ответственны за свою жизнь и решения. Также она добавила, что каждый решает сам, быть патриотом или нет. По ее же мнению, любовь к Родине — это очень важно.