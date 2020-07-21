Автор «Мистера Робота» снимет фильм с Джулией Робертс для Netflix

https://static.news.ru/photo/b76b4fcc-cb4a-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Джулия Робертс Фото: Kevin Sullivan/Global Look Press

Американский продюсер Сэм Эсмейл, известный как создатель сериала «Мистер Робот», займётся экранизацией неизданного романа писателя Румаана Алама Leave the World Behind («Оставь мир позади». — NEWS.ru). Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на адаптацию произведения.

Картина расскажет о семье из четырёх человек, которые арендуют недвижимость в Лонг-Айленде штата Нью-Йорк. Их навещают владельцы дома, которые уверяют, что во всём городе внезапно отключили электричество. Жильцам трудно понять, что реально, а что нет, ведь на Интернет и сотовую связь рассчитывать нельзя, сообщает Variety.

Среди исполнителей главных ролей числятся Джулия Робертс и Дензел Вашингтон. Актриса сыграет мать мальчика и девочки-подростка из семьи, которая всего лишь хотела провести уик-энд в роскошном арендованном доме. Актёр предстанет в образе одного из владельцев коттеджа.

Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Тони Кэй снимет фильм Civil, посвящённый теме расовой несправедливости. Он известен как постановщик картин «Учитель на замену» и «Американская история X».