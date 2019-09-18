https://static.news.ru/photo/c9bb7c46-daba-11e9-9367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В «Союзмультфильме» рассказали, что австрийского генерала в анимационном фильме «Суворовъ», который выйдет на экраны весной 2020 года, озвучит певец Филипп Киркоров. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Председатель правления студии Юлиана Слащёва считает, что новый мультфильм станет событием в российской анимации, а зрителям после его просмотра захочется побольше узнать об исторических событиях, передаёт РИА Новости .

Уверена, участие таких ярких артистов, как Филипп Киркоров, поможет создать действительно запоминающиеся образы, — отметила Слащёва.

Сюжет анимационной картины разворачивается вокруг истории Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова. Главный герой — 14-летний юноша Гриша, который под чужим именем прибывает на службу к великому полководцу. Роль Суворова в картине озвучит Константин Хабенский.

Киркоров озвучит австрийского генерала Франца фон Вейротера, который будет плести интриги и попытается погубить Суворова. Народный артист рассказал, что его персонаж храбрый, но жёсткий, грубый и хитрый.

Однозначно, педант. Наделён всеми качествами выскочки. Но при этом был отличным манипулятором и добивался расположения важных ему людей для реализации своих планов. Человек, характеру которого присущи расчётливость, хладнокровие, безжалостность и жажда власти над людьми. И голос Вейротера — главный инструмент его харизмы, — сказал Киркоров.

Киркоров даже советовался с психологами, как озвучить персонаж так, чтобы он понравился детям. Он выяснил, что для детей важнее всего звучание голоса, его тембр, а не логическая составляющая речи, поэтому он вложил максимум энергии в звучание персонажа.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» подписала соглашение с компанией Beijing Joy Culture Media из КНР, по которому ей передано право на прокат 83 картин. Они будут дублированы на китайский язык и собраны в тематические блоки, писал News.ru.