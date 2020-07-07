Aston Martin выпустил реплику машины Джеймса Бонда с пулемётами

https://static.news.ru/photo/feaa01ba-c11f-11ea-bc4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aston Martin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Aston Martin выпустила реплику автомобиля DB5, считающегося самой известной машиной киногероя Джеймса Бонда. На ней персонаж ездил в фильме «Голдфингер».

Автомобиль оснащён бутафорскими пулемётами, барабаном с разными номерными знаками, подставкой под оружие, съёмной панелью крыши со стороны пассажира, а у колёс есть лезвия. Aston Martin также укомплектован телефоном в двери и системой распыления дыма, встроенной в форсунки.

На сборку первого образца ушло 4500 часов. В создании принимала участие кинокомпания EON Productions, занимающаяся производство всех картин из серии об агенте 007. Суммарно с конвейера сойдут 25 автомобилей этой модели. Они будут продаваться по цене $3,5 млн.

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