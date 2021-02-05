Арзамасова заявила, что «папина дочка» осталась в прошлом

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Известная широкой публике по роли Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки» актриса Елизавета Арзамасова заявила, что популярный образ остался в далёком прошлом. Она написала об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Она подчеркнула, что персонаж стал для многих школьников чем-то вроде «иконки», к которой обращаются перед экзаменами. Но огромное количество пользователей, видя, как актриса выглядит сейчас, расстраиваются и думают, что «Галина Сергеевна уже не та». И подтвердить тот факт, что персонаж остался позади, — это как сказать ребёнку, что Деда Мороза не существует.

Популярный сериал уже много раз показывали по разным телеканалам. А сама Арзамасова за это время сыграла много взрослых ролей как в кино, так и в театре.

А появляется новый первоклашка, который ищет девчонку с косичками и в очках в Сети. Мои дорогие, её больше нет. Она осталась в тех самых сериях. «За время пути собачка могла подрасти». Время в пути прошло долгое. И Ваша Галина Сергеевна «уже не та». Но я очень-очень благодарна всем за нежные детские воспоминания, — написала артистка в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лиза Арзамасова рассказала, как она борется с негативом в свой адрес в социальных сетях. Молодая жена фигуриста Ильи Авербуха заявила, что не готова терпеть хамство и бестактность в свой адрес и поэтому отправляет всех «недружелюбных» подписчиков в чёрные списки.