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Артистка Зудина прокомментировала слухи о своей госпитализации

13:58, 26 декабря 2020 63
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка России Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации. В разговоре с журналистами звезда сериала «Содержанки» сообщила, что с ней всё в порядке.

Ранее в СМИ появились сведения, что актрису доставили в столичную больницу с нарушениями функций мозга. Уточнялось, что причина госпитализации состоит в вертебро-базилярной недостаточности, якобы диагностированной у Зудиной.

Нет, со мной всё в порядке, — цитирует РИА Новости ответ Зудиной на вопрос о попадании в клинику.

Артистка в 1986 году окончила ГИТИС, после чего была принята в труппу театра Олега Табакова.

Как ранее передавал NEWS.ru, Зудина рассказала о том, как снимались нашумевшие интимные сцены в «Содержанках», и о том, насколько ей было трудно раздеваться в кадре. По словам актрисы, делать это её никто не заставлял.

Зудина сыграла одну из главных ролей в сериале Константина Богомолова «Содержанки», где ей пришлось сниматься в постельных сценах. Она рассказала, что эти съёмки были «корректными», но заметила, что в интимных сценах должны играть более молодые актёры, чем она.

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