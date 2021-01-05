Артистка Таня Робертс умерла через день после сообщения о своей смерти

https://static.news.ru/photo/ea5f5efa-4f75-11eb-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Таня Робертс Фото: instagram.com/realtanyaroberts

65-летняя актриса Таня Робертс скончалась в ночь на вторник, 5 января, в одной из больниц в Лос-Анджелесе. Опубликованные ранее сообщения о её смерти оказались ложными.

Женщину госпитализировали в канун Рождества, когда она потеряла сознание на прогулке с собаками. Врачи диагностировали у неё неизвестное заболевание, которое привело к отказу почек и печени.

В понедельник, 4 января, американские СМИ сообщили, что Робертс скончалась в больнице. На самом деле артистка к этому моменту ещё была жива и находилась в палате интенсивной терапии.

Муж Робертс Лэнс О'Брайен заявил, что путаница произошла из-за его ошибки. Он решил, что супруга скончалась, и покинул больницу, не переговорив ни с кем из персонала. 5 января ему позвонили врачи и сказали, что Робертс всё же ушла из жизни, сообщает TMZ.

Артистка считалась одним из секс-символов начала 80-х годов. Он сыграла девушку спецагента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985). Её партнёром был Роджер Мур (умер в 2017 году).

2 января скончался исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев. Ему было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Перед смертью артист находился в «красной зоне» одной из больниц.

Как писал NEWS.ru, 1 января в возрасте 71 года умер сценарист фильма «Всё будет хорошо!» Олег Данилов. Коронавирусная инфекция спровоцировала кровотечение. Мужчина шёл на поправку, но потом его состояние резко ухудшилось.