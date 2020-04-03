Арми Хаммер и Тимоти Шаламе вернутся в сиквеле «Назови меня своим именем»

https://static.news.ru/photo/3ae965ee-75bc-11ea-9a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sonyclassics.com

Итальянский режиссёр Лука Гуаданьино подтвердил, что актёры Арми Хаммер и Тимоти Шаламе вернутся к своим ролям в продолжении фильма «Назови меня своим именем» 2017 года.

Гуаданьино отметил в интервью с Gay.it, что производство картиной пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Он уже некоторое время работает над сиквелом.

Разумеется, это огромное удовольствие — работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Стулбаргом, Эстер Гаррель и другими актерами. Они все будут в новом фильме, — сказал кинематографист.

Осенью 2019 года Андре Асиман, автор романа, на основе которого был снят фильм, выпустил продолжение под названием «Найди меня». Будет ли Гуаданьино использовать её в работе над новой картиной или продолжит историю самостоятельно, не сообщается.

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