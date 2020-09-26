Apple выпустит драму создателей «Мстителей» со звездой «Человека-паука»

https://static.news.ru/photo/64bed032-015f-11eb-b385-fa163e074e61_660.jpg Том Холланд Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Apple готовит к выпуску криминальную драму «Черри» американских режиссёров Энтони и Джо Руссо, известных как создатели серии фильмов «Мстители» вселенной Marvel. Главную роль исполнит британец Том Холланд, сыгравший Человека-паука.

Будущая картина основана на одноимённом автобиографическом романе Нико Уокера, отставного армейского медика, вернувшегося из Ирака с недиагностированным посттравматическим стрессовым расстройством. Врачи выписали ему обезболивающее, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Позже его приговорили к девяти годам заключения, во время которого он написал книгу о своей жизни, сообщает Deadline.

«Черри» станет первой лентой братьев Руссо после фильма «Мстители: Финал», премьера которого состоялась в 2019 году. Отмечается, что картина будет участвовать в наградной гонке.

Вместе с Холландом в «Черри» сыграют Сиэра Браво, Джек Рейнор, Келли Бёрглунд, Томас Леннон, Джеффри Уолберг и Майкл Гандольфини.

Как писал NEWS.ru, продолжение фильма «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Это будет уже третий сольный проект о Питере Паркере нового цикла вселенной Marvel.