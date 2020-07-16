Apple TV+ выпустит фильм Palmer с Джастином Тимберлейком

Стриминговый сервис Apple TV+ купил права на показ фильма Palmer американского режиссёра Фишера Стивенса с Джастином Тимберлейком в главной роли. Дата выхода не уточняется.
Картина рассказывает о бывшей звезде колледжа Эдди Палмера, отличавшемуся выдающейся игрой в футбол,
Вместе с Тимберлейком в картине снялись Джуно Темпл, Алиша Вейнрайт, Дин Уинтерс и Дж.Д. Эвермор. Сценарий подготовила Шерил Гуэррьеро, в 2016 году он попал в «чёрный список» лучших текстов к фильму.
Как писал NEWS.ru, американский актёр и режиссёр Сэм Левинсон, известный как создатель сериала «Эйфория», снял фильм Malcolm & Marie в условиях режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Зендея.
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