Apple TV+ выпустит фильм Palmer с Джастином Тимберлейком

https://static.news.ru/photo/5c63ec86-c764-11ea-9266-fa163e074e61_660.jpg Джастин Тимберлейк Фото: Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple TV+ купил права на показ фильма Palmer американского режиссёра Фишера Стивенса с Джастином Тимберлейком в главной роли. Дата выхода не уточняется.

Картина рассказывает о бывшей звезде колледжа Эдди Палмера, отличавшемуся выдающейся игрой в футбол, отмечает The Hollywood Reporter. Позже он, отсидев несколько лет в тюрьме, возвращается родной город, где внезапно на его долю выпадает опека над брошенным матерью мальчиком.

Вместе с Тимберлейком в картине снялись Джуно Темпл, Алиша Вейнрайт, Дин Уинтерс и Дж.Д. Эвермор. Сценарий подготовила Шерил Гуэррьеро, в 2016 году он попал в «чёрный список» лучших текстов к фильму.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и режиссёр Сэм Левинсон, известный как создатель сериала «Эйфория», снял фильм Malcolm & Marie в условиях режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Зендея.