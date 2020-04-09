Кино

Apple TV+ открыл бесплатный доступ к фильмам и сериалам

15:48, 10 апреля 2020
Фото: Nathalie Lieckfeld/http://imagebroker.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple TV+ открывает бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Фильмы и сериалы можно будет посмотреть начиная с 11 апреля, сообщает Variety. Пользователям, у которых нет подписки, будут доступны документальный фильм «Королева слонов», сериалы «Дом с прислугой», «Ради всего человечества», «Дикинсон» и «Маленькая Америка», проекты для детей «Снупи в космосе», «Помощники» и «Послания призрака».

Контент будет открыт в приложении Apple TV на устройствах c iOS, iPadOS, macOS и tvOS, а также на сайте.

Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, открыли бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

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