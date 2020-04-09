Apple TV+ открыл бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Стриминговый сервис Apple TV+ открывает бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Фильмы и сериалы можно будет посмотреть начиная с 11 апреля,
Контент будет открыт в приложении Apple TV на устройствах c iOS, iPadOS, macOS и tvOS, а также на сайте.
Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, открыли бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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