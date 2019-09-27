Корпорация Apple планирует, что её полнометражные фильмы будут поступать в прокат в кинотеатры до появления в стриминговом сервисе Apple TV+. Соответствующие переговоры компания начала с представителями отрасли.
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Картины, покупаемые или выпускаемые Netflix, становятся доступными в стриминговом сервисе компании в тот же день, когда их прокат начинается в кинотеатрах. Из-за этого теряется доступ к ведущим мероприятиям в сфере киноиндустрии, участие в которых предполагает, что кинолента не должна появляться в интернете три месяца после премьеры.
Apple, как говорится в публикации, планирует использовать стратегию компании Amazon.com, которая использует «прокатное окно» от двух недель до трёх месяцев.
Как писал News.ru, запуск стримингового сервиса Apple TV+ намечен на ноябрь 2019 года в 100 странах, в том числе и РФ. Цена для подписчиков составит $9,99 в месяц.
Как заявлял ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, его ведомство видит в Apple TV+ конкуренцию российским аналогам и просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров.