https://static.news.ru/photo/a372a4c4-e140-11e9-ace7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Корпорация Apple планирует, что её полнометражные фильмы будут поступать в прокат в кинотеатры до появления в стриминговом сервисе Apple TV+. Соответствующие переговоры компания начала с представителями отрасли.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Apple ведёт переговоры с представителями киноиндустрии и сетями кинотеатров. Корпорация надеется, что это позволит ей привлечь ведущих продюсеров и режиссёров, а также избежать проблемы, созданной в отрасли сервисом Netflix.

Картины, покупаемые или выпускаемые Netflix, становятся доступными в стриминговом сервисе компании в тот же день, когда их прокат начинается в кинотеатрах. Из-за этого теряется доступ к ведущим мероприятиям в сфере киноиндустрии, участие в которых предполагает, что кинолента не должна появляться в интернете три месяца после премьеры.

Apple, как говорится в публикации, планирует использовать стратегию компании Amazon.com, которая использует «прокатное окно» от двух недель до трёх месяцев.

Как писал News.ru, запуск стримингового сервиса Apple TV+ намечен на ноябрь 2019 года в 100 странах, в том числе и РФ. Цена для подписчиков составит $9,99 в месяц.

Как заявлял ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, его ведомство видит в Apple TV+ конкуренцию российским аналогам и просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров.