Апина вышла в свет с дочерью от суррогатной матери: премьера «Дурных денег» Артистка давно не посещала публичные мероприятия

Фото: Архивы пресс-служб

Алена Апина с дочерью Ксенией

5 октября в российский прокат выходит комедийная драма режиссера фильмов «Тоня против всех» и «Круэлла» Крэйга Гиллеспи «Дурные деньги». На вчерашней премьере фильма в Москве собрались многие российские знаменитости.

Кинолента основана на реальной истории. В 2020 году «волки с Уолл-Стрит» приняли решение обанкротить компанию GameStop, но геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы начали скупать их акции, тем самым «сломав рынок» и попутно разбогатев. В фильме сыграли Сет Роген («Фабельманы»), Пол Дано («Бэтмен»), Шейлин Вудли («Мавританец»), Америка Феррера («Барби»), Себастиан Стэн («Мстители: Финал»), Пит Дэвидсон («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»), Винсент Д’Онофрио («Судья») и Ник Офферман («Город грехов»).

На премьере картины появилась Алена Апина вместе с дочерью. 59-летняя звезда редко выходит в свет. Недавно она отдыхала на курорте и лишь около недели назад вернулась в Москву.

Также гостями показа стали Карина Андоленко, Евгения Малахова, Елена Ксенофонтова, Ирина Хакамада, Дмитрий Исхаков, Елена Старостина и многие другие.

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