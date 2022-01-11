Антон Долин раскритиковал фильм «Чемпион мира» за линейность

Кинокритик Антон Долин в интервью с Sobesednik.ru назвал фильм «Чемпион мира» «длинным кино, которое смотрится заунывно». Он также обратил внимание на то, что нехватку содержания решили компенсировать накалом идеологической борьбы.

Шахматы — особенный спорт, требующий креативных художественных решений, а тут их не хватает. То есть это очень длинное кино, которое смотрится, на мой взгляд, очень заунывно. Вместе с тем нехватку содержания решили компенсировать накалом идеологической борьбы. Этот конфликт мне показался очень линейным, плоским, смотрится тоже совершенно неинтересно, — пояснил Долин.

Он назвал экранный образ шахматиста Корчного карикатурным и гротескным. По мнению Долина, герой Хабенского представлен как «низменный, нечестный предатель родины». Критик подчеркнул: из-за того, что Корчной часто прибегает к помощи «экстрасенсов» и других нечестных приёмов, невозможно понять, хороший он спортсмен или нет.

Ранее советский и российский шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов оценил фильм «Чемпион мира». По мнению трёхкратного чемпиона мира по шахматам, лента достоверно отражает атмосферу и события, происходившие во время его драматичного поединка в Багио с гроссмейстером Виктором Корчным.