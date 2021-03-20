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Анонсировано продолжение фильмов про Эйса Вентуру

02:03, 21 марта 2021
Фото: lostpic.net

Киностудия Morgan Creek анонсировала продолжение фильмов о детективе по розыску пропавших животных Эйсе Вентуре. Об этом сообщает Park Circus.

Представители студии заявили, что такое решение принято после того, как были получены около трёх миллионов просьб продолжить историю детектива, роль которого в оригинальных фильмах исполнял Джим Керри.

Никаких подробностей о сюжете новой картины пока нет. Также неизвестно, станет ли она продолжением или приквелом оригинальной серии и вернётся ли к исполнению роли Вентуры Джим Керри. При этом в Morgan Creek отметили, что над сценарием работает та же команда, которая занималась фильмом «Соник в кино», где также снялся Керри.

Сам артист информацию о новых съёмках пока не комментирует.

Фильм «Эйс Вентура: розыск домашних животных» вышел в 1993 году. Через два года картина получила продолжение: «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа». Картины получили большую популярность у зрителей.

В 2009 году была сделана попытка выпустить спин-офф франшизы, но без участия Джима Керри она не получила поддержки аудитории.

Ранее американская киностудия Universal анонсировала выход второй части анимационного фильма «Кот в сапогах». Об этом писал NEWS.ru.

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