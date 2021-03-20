Анонсировано продолжение фильмов про Эйса Вентуру

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Киностудия Morgan Creek анонсировала продолжение фильмов о детективе по розыску пропавших животных Эйсе Вентуре. Об этом сообщает Park Circus.

Представители студии заявили , что такое решение принято после того, как были получены около трёх миллионов просьб продолжить историю детектива, роль которого в оригинальных фильмах исполнял Джим Керри.

Никаких подробностей о сюжете новой картины пока нет. Также неизвестно, станет ли она продолжением или приквелом оригинальной серии и вернётся ли к исполнению роли Вентуры Джим Керри. При этом в Morgan Creek отметили, что над сценарием работает та же команда, которая занималась фильмом «Соник в кино», где также снялся Керри.

Сам артист информацию о новых съёмках пока не комментирует.

Фильм «Эйс Вентура: розыск домашних животных» вышел в 1993 году. Через два года картина получила продолжение: «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа». Картины получили большую популярность у зрителей.

В 2009 году была сделана попытка выпустить спин-офф франшизы, но без участия Джима Керри она не получила поддержки аудитории.

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