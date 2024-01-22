Анна Михалкова объяснила, почему решилась на съемки в обнаженной сцене Анна Михалкова решилась на обнажение в кадре из-за возрастной перспективы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Михалкова

Анна Михалкова рассказала в программе «Кино в деталях», что решилась на участие в съемках в ленте «Чувства Анны» с обнаженными сценами, поняв, что «дальше будет хуже». Она призналась, что ранее ей не приходилось работать с таким материалом.

По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, что дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту, — рассказала Михалкова.

Актриса отметила, что ее героиня в фильме, обнажаясь, становится «беззащитной и жалкой». При этом Михалкова отметила, что даже ради важной работы не сможет переступить моральные границы.

В фильме «Чувства Анны» Михалкова играет работницу шоколадной фабрики. Однажды ее героиня неловко падает и с этого момента начинает слышать мысли и записывать их по ночам с блаженной улыбкой. Выясняется, что таким образом она может не только предсказывать события, но и транслировать человечеству напоминания о его предназначении.