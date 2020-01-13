https://static.news.ru/photo/873acb30-35e9-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Анна Меликян Фото: petta3399/instagram.com

Режиссёр Константин Бромберг помогал молодым авторам раскрывать свои способности, считает автор фильмов «Про любовь» и «Русалка» Анна Меликян. Мэтр умер в США. Ему было 80 лет.

Для меня он мой первый мастер. <...> Мастер на то и мастер что б увидеть в тебе то, что ты сама в себе не видишь, увидеть и помочь раскрыть. Он был потрясающим педагогом, образованным, тонким, фанатично влюбленным в кино, — написала она на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Советский режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг скончался в Детройте 10 января 2020 года. О его смерти сообщил сценарист Михаил Идов. Мужчин добавил, что общался с покойным всего несколько раз, режиссёра хорошо знали его родители и общались с ним вплоть до его ухода из жизни. По его словам, после переезда в США Бромберг совсем не занимался кино. Он вынашивал планы о создании передвижного музея с копиями мировых шедевров.

Константин Бромберг получил широкую известность после выхода картины «Длинный день Кольки Павлюкова». За ней последовали драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев». Настоящую популярность ему принёс фильм «Приключения Электроника», снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.

Ранее NEWS.ru писал, что известный чешский кинорежиссёр и сценарист Иван Пассер скончался в США. Ему было 86 лет.