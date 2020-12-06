Анна Чиповская раскрыла правду о романе с Данилой Козловским

https://static.news.ru/photo/00d06366-384a-11eb-999f-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Чиповская, снимавшаяся вместе с Данилой Козловским в картинах «Шпион» и «Всё началось в Харбине» рассказала о своих отношениях с партнёром. Актёры так много времени проводили вместе на съёмках, что дали повод заговорить о романе между ними.

По словам Чиповской, они с Козловским действительно много времени проводили вместе, но никакого романа не было.

Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, то очень бурно реагирует, — высказалась об актёре Чиповская в эфире YouTube-шоу «Люди говорят».

Но при этом, по словам актрисы, Козловский — «абсолютный джентльмен» и «хорошо целуется». Актриса состоит в отношениях с 31-летним коллегой по цеху Дмитрием Ендальцевым, но брак заключать они не собираются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Ольга Зуева опубликовала фотографию подросшей дочери от актёра Данилы Козловского. Ода Валентина, как и её мать, имеет американское гражданство и проживает в Нью-Йорке.