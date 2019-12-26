Андрей Тарковский-младший, сын известного советского режиссёра, дал большое интервью, в котором поговорил об отце.
С Тарковским
Тарковский-младший поговорил о своём детстве, съёмках картины «Зеркало», на которых он больше всего ждал, когда будут снимать сцену с горящим сараем, об эмиграции его родителей в Италии и об отношении режиссёра к своим киноработам.
Как писал NEWS.ru ранее, сценарий неснятого фильма Андрея Тарковского «Светлый ветер» ушёл с молотка за 925 тысяч рублей. Прогнозируемая стоимость лота составляла 180–200 тысяч рублей.
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