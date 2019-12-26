https://static.news.ru/photo/7d4b30a6-27e3-11ea-a023-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тарковский-младший Фото: ещёнепознер/youtube.com

Андрей Тарковский-младший, сын известного советского режиссёра, дал большое интервью, в котором поговорил об отце.

С Тарковским провёл беседу журналист Николай Солодников в программе «Ещёнепознер», выходящей на YouTube.

Тарковский-младший поговорил о своём детстве, съёмках картины «Зеркало», на которых он больше всего ждал, когда будут снимать сцену с горящим сараем, об эмиграции его родителей в Италии и об отношении режиссёра к своим киноработам.

Как писал NEWS.ru ранее, сценарий неснятого фильма Андрея Тарковского «Светлый ветер» ушёл с молотка за 925 тысяч рублей. Прогнозируемая стоимость лота составляла 180–200 тысяч рублей.