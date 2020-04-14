Кончаловский займётся документальным фильмом «Карантин по-русски»

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Российский режиссёр Андрей Кончаловский снимет документальный фильм о жизни людей в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект получил название «Карантин по-русски».

Кончаловский предложил россиянам принять участие в создании картины. Для этого нужно записать горизонтальное видео, для которого нужно ответить на несколько вопросов, сообщает «Афиша Daily».

Чего вам не хватает в условиях самоизоляции и чем вы это компенсируете, чего вы боитесь, каким источникам информации доверяете и не доверяете? — предложил вопросы кинематографист.

Ролики с ответами нужно публиковать в соцсетях с хештегами #карантинпорусски и #карантин_по_русски. Кроме того, их можно присылать по адресу karantin@konchalovsky.ru.

Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.