https://static.news.ru/photo/d85787ac-c7cf-11e9-9eca-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Друзья» Фото: Warner Bros. Television

Рейтинг самых популярных сериалов появился в Сети. Он был составлен на основе поисковых запросов пользователей с начала текущего года.

Среди комедий лидирующую позицию вновь занял ситком «Друзья», который завершился 15 лет назад. Лишь дважды за семь прошедших месяцев его смещали с первой строчки: в январе зрители предпочитали «Сексуальное воспитание», а в мае «Теорию большого взрыва» и вырвавшийся вперёд «Секс в большом городе».

С января по май большинство интернет-пользователей смотрели «Игру престолов», которая в июне уступила пальму первенства «Чернобылю». Уже в июле лидером стали «Очень странные дела», передаёт портал Semrush .

Ранее News.ru писал, что на официальном канале развлекательной кинокомпании Netflix в YouTube вышел тизер фильма «Эль Камино: Во все тяжкие». Фильм станет продолжением культовой драмы о наркоторговцах.