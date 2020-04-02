Аналитики назвали самое популярное кино у американцев в период карантина

https://static.news.ru/photo/6a6e520a-74ba-11ea-beed-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Правосудие Спенсера» Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

За первые три недели марта пользователи разных стриминговых сервисов в США суммарно посмотрели 400 млрд минут контента. Такой показатель на 85% больше, чем за тот же период 2019 года.

Аналитическая компания Nielsen выяснила, какие сериалы и фильмы были наиболее востребованными у зрителей в период карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса, сообщает Variety. Первое место заняла картина «Правосудие Спенсера» Питера Берга, набравшая 1,25 млрд минут просмотров на Netflix.

Второе место занял сериал «Офис», собравший 1,23 млрд минут стрима, и тройку лидеров замыкает шоу «На районе» с показателем в 1,14 млрд минут просмотров.

В топ-10 также попали проекты «Анатомия страсти», «Охотники» и «Видоизмененный углерод». Пик стриминга пришёлся на 16 марта, когда было просмотрено 156,1 млрд минут контента. Nielsen учитывал только просмотры на телевизорах, не затрагивая компьютеры или мобильные телефоны.

Как писал NEWS.ru, аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.