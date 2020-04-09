Кино

Аналитики назвали актёра, который чаще всех играл злодеев в кино

10:56, 09 апреля 2020
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американец Роберт Де Ниро признан актёром, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.

Сайт guarantorloans.com напоминает, что Де Ниро сыграл Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца», за которого получил «Оскар», Аль Капоне в «Неприкасаемых» и даже акулу-мафиози в мультфильме «Подводная братва».

В списке представлены 49 актёров и всего лишь одна актриса — Сигурни Уивер, у которой на счету семь ангигероев. На втором месте оказался Петер Стормаре, который 17 раз брал на себя роль злодея в картинах. Тройку Лидеров замыкает Рон Перлман с 16 ролями.

Также в топ-10 попали Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэл Л. Джексон.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году издание The Independent составило рейтинг 35 лучших злодеев из популярных сериалов. Первое место досталось героине Лины Хиди — Серсее Ланнистер из «Игры престолов».

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