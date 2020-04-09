Аналитики назвали актёра, который чаще всех играл злодеев в кино

https://static.news.ru/photo/7a30da72-7a38-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Роберт Де Ниро Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американец Роберт Де Ниро признан актёром, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.

Сайт guarantorloans.com напоминает , что Де Ниро сыграл Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца», за которого получил «Оскар», Аль Капоне в «Неприкасаемых» и даже акулу-мафиози в мультфильме «Подводная братва».

В списке представлены 49 актёров и всего лишь одна актриса — Сигурни Уивер, у которой на счету семь ангигероев. На втором месте оказался Петер Стормаре, который 17 раз брал на себя роль злодея в картинах. Тройку Лидеров замыкает Рон Перлман с 16 ролями.

Также в топ-10 попали Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэл Л. Джексон.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году издание The Independent составило рейтинг 35 лучших злодеев из популярных сериалов. Первое место досталось героине Лины Хиди — Серсее Ланнистер из «Игры престолов».