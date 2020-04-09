Аналитики назвали актёра, который чаще всех играл злодеев в кино

Американец Роберт Де Ниро признан актёром, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.
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В списке представлены 49 актёров и всего лишь одна актриса — Сигурни Уивер, у которой на счету семь ангигероев. На втором месте оказался Петер Стормаре, который 17 раз брал на себя роль злодея в картинах. Тройку Лидеров замыкает Рон Перлман с 16 ролями.
Также в топ-10 попали Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэл Л. Джексон.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году издание The Independent составило рейтинг 35 лучших злодеев из популярных сериалов. Первое место досталось героине Лины Хиди — Серсее Ланнистер из «Игры престолов».
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