Аналитик раскрыл детали сотрудничества Голливуда и Пентагона

Аналитик Центра североамериканских исследований Ульяна Артамонова рассказала о сотрудничестве Голливуда и Пентагона и раскрыла его детали. По договору между двумя институциями в фильмах не должно быть сцен, дискредитирующих американских военных, передают «Новые Известия».

По её словам, Минобороны США тесно взаимодействует с «фабрикой грёз». Во-первых, Голливуд свободно пользуется консультациями и реквизитом, предоставляемым военными, тем самым сокращая свои расходы.

В обмен на это Пентагон получает сценарии, формирующие положительное восприятие образа армии в обществе и влияющие на её привлекательность в качестве работодателя. Иногда дело доходит до значительного переписывания сценариев и предварительных показов для высокопоставленных чинов, — рассказала аналитик.

Артамонова также привела пару примеров, среди которых фильмы «Правдивая ложь», «День независимости» и «Железный человек». Она отметила, что самое большое, что может позволить себе Голливуд при таком сотрудничестве, это сюжет, в котором план, основанный на добрых намерениях, пошёл не так. При этом есть условие, что жертвами станут жители страны, то есть американцы. Так было, например, в фильмах «Чёрный ястреб», «Мюнхен» и «Осада», пояснила аналитик.

Кроме того, Пентагон выступает против мародёрства и насилия в отношении мирного населения. По итогу готовый фильм предварительно просматривает Минобороны, чтобы убедиться в отсутствии нарушений соглашения.

В отношениях Голливуда с Вашингтоном присутствует и финансовый интерес. К примеру, Джон Брайсон, бывший министр торговли США в администрации президента Барака Обамы, одновременно состоял в совете директоров Walt Disney Company и Boeing Company, — добавила Артамонова.

Ранее сообщалось, что американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пожаловалась на дискриминацию в Голливуде. На заре карьеры она столкнулась со стереотипным мышлением кинодеятелей — ей предлагали роли только «проституток и горничных», намекая на её корни.