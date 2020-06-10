Аналитик назвал глупостью удаление компанией HBO фильма «Унесённые ветром»

https://static.news.ru/photo/cfac0764-ab21-11ea-80d7-fa163e074e61_660.jpg Вивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме «Унесенные ветром» Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Удаление, пусть и временное, HBO культовой картины «Унесённые ветром» на фоне протестов в США против расизма — это проявление глупости руководства компании, считает аналитик кинобизнеса мирового и отечественного проката Сергей Лавров.

По словам эксперта, такой шаг является тем более неправильным в отношении оскароносной картины. Как отметил Лавров, история любви Скарлет О’Хары и Ретта Батлера по-прежнему остаётся одной из самых почитаемых критиками и зрителями лент за всю историю индустрии. Фильм «Унесённые ветром» всё ещё лидирует в списке самых просматриваемых картин, обгоняя и «Мстителей» и «Аватар», подчеркнул аналитик.

Современные янки плюют на свою историю и гордость, получается, — заявил Лавров.

Также решение HBO прокомментировала киновед и кандидат искусствоведения Ирина Павлова. По её мнению, удаление такого фильма для каждого россиянина выглядит чем-то абсурдным. Павлова подчеркнула, что в Штатах раньше под запрет попадали многие культовые произведения, в том числе «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Хотя именно эти вещи и повествовали о том, что негры — это люди, заслуживающие любви, такие же достойные люди, только поставленные в неравные условия, — приводит слова киноведа телеканал «360».

«Унесённые ветром» могут позже вернуть на HBO Max, как ранее заявляли в компании, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы».

Как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала решение стримингового сервиса. Она заявила, что платформа лучше знает свою аудиторию и видит в этом необходимость.