https://static.news.ru/photo/7c20a97e-344d-11ea-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: oscar.go.com

Американские журналисты составили список наиболее вероятных претендентов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Фаворитом кинематографической гонки эксперты назвали ленту Мартина Скорсезе «Ирландец».

По мнению работников СМИ, шансы одного из самых прославленных режиссёров мира получить статуэтку за указанную работу равны 99,9%.

Также в списке вероятных претендентов на награду были указаны военная драма Сэма Мендеса «1917», комедийная драма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» и картина «Паразиты» корейского режиссёра Пон Чжун Хо.

Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за «Оскар» в нынешнем году, — передаёт The Hollywood Reporter.

В числе менее явных, но всё же возможных кандидатов на почётную награду журналисты назвали фильмы «Джокер» и «Кролик Джоджо».

Ранее NEWS.ru писал, что шансы картины Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» победить в главной номинации премии «Оскар» невелики, заявил президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.