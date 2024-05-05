Amazon выпустил трейлер четвертого сезона «Пацанов»

Фото: Amazon Prime Video

Сериал «Пацаны»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны» и указал дату премьеры картины, в центре сюжета которой представлены люди, объединившиеся против жестоких и алчных супергероев. Первые три серии покажут 13 июня, остальные пять буду выходить еженедельно до 18 июля, пишет издание Variety. Менее чем за день трейлер набрал свыше 5 млн просмотров на YouTube.

В центре сюжета четвертого сезона лежит противостояние супергероя Хоумлендера и Билли Бутчера, главы команды мстителей, которые сражаются с супергероями. После событий третьего сезона Бутчеру остается жить всего несколько месяцев, однако он находит новый способ противостоять своему главному врагу.

В конце марта сообщалось о смерти американо-британского актера Чэнса Пердомо, известного по сериалу «Поколение „Ви“», который является спин-оффом «Пацанов». Мужчина погиб в мотоциклетной аварии в возрасте 27 лет. Кроме него в аварии никто не пострадал.

4 мая на YouTube-канале Star Wars вышел новый трейлер сериала «Звездные войны: Аколит». Компания опубликовала новый трейлер в честь празднования дня «Звездных войн». В ролике представлены динамичные сцены боев, главные персонажи и несколько локаций. Премьера состоится 4 июня 2024 года на Disney+.