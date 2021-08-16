Amazon планирует купить «Монстров на каникулах» за $100 млн

Стриминговый сервис Amazon планирует купить права на показ четвёртой части анимационной франшизы «Монстры на каникулах» за $100 млн. Выпустить ленту сразу собралась компания Sony из-за опасений низких кассовых сборов в кинотеатрах из-за пандемии COVID-19, передаёт портал Variety.

Решение касается проката в США. Отказаться от широкого экрана Sony решила ещё в начале августа, когда начало расти количество заражённых новым штаммом коронавируса. О переносе премьер других картин Sony пока неизвестно. Российский зритель сможет увидеть новых «Монстров...» с 21 октября.

В 2021-м Sony похожим образом «крутила» на Netflix анимационный фильм «Митчеллы против машин». А летом на Amazon вышел блокбастер «Война будущего», приобретённый стриминговым сервисом у Paramount. Неясно, по какой схеме распространят очередных «Монстров на каникулах». Вероятно, Amazon и Sony поступят так, как с мультфильмом «Лука»: проект появится в онлайн-кинотеатре в США, а в других странах выйдет в традиционный прокат.

Первые «Монстры на каникулах» вышли в 2012-м, заработав $358 млн (бюджет $85 млн). Далее продолжения появлялись в 2015 и 2018 годах.

Ранее исполнитель главной роли в фильме «Главный герой» — американский актёр Райан Рейнольдс — опубликовал в своём Twitter пост, где намекнул на планы студии Disney выпустить сиквел данного комедийного боевика. Позже публикацию звезды ретвитнул режиссёр картины Шон Леви и добавил фразу: «Ага». Тем самым шоумен подтвердил, что второй ленте быть.