Александр Петров рассказал о любимом поцелуе в своей карьере

https://static.news.ru/photo/826fd824-950d-11ea-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Российский актёр Александр Петров рассказал, с кем из актрис ему понравилось целоваться в фильме больше всего.

Петров признался, что лучшими оказались поцелуи с актрисой Марией Ароновой на съёмках картины «Лёд-2», передаёт Teleprogramma.pro.

Если бы на «Золотом орле» была номинация «Лучший поцелуй», мы бы выигрывали её каждый год. Просто потому что «переплюнуть» этот поцелуй очень тяжело. Сердце стучало у меня, у Маши, — сказал артист.

Он отметил, что сцена в фильме — «высшее проявление романтики».

Ранее Александр Петров трогательно поздравил с днём рождения свою возлюбленную. Свои отношения с 24-летней актрисой Стасей Милославской он долгое время не афишировал, однако теперь открыто говорит о них в Instagram, писал NEWS.ru.