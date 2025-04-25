Голодное детство, наркотики, кража $30 млн, отец в 83: как живет Аль Пачино

Фото: Evan Agostini /Evan Agostini/Invision/AP

Аль Пачино

25 апреля выдающийся голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино отмечает 85-летний юбилей. Звезда фильмов «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Запах женщины» и других стал отцом в 83 года и продолжает активно работать. О его голодном детстве, любви к русской драматургии, судьбоносных ролях и романах — в материале NEWS.ru.

Что помогло Аль Пачино бросить наркотики

Полное имя актера — Альфредо Джеймс Пачино. Он родился в нью-йоркском районе Гарлем в семье потомков итальянских мигрантов Сальваторе и Розы Пачино. Родители развелись, когда Альфредо было два года. После расставания с мужем мать будущей звезды кино переехала к своей родительнице в Южный Бронкс вместе с четырьмя детьми.

В 1940-е этот район был одним из самых депрессивных мест Нью-Йорка из-за высокого уровня бедности и преступности. Альфредо до семи лет не выходил из дома один. При этом мать водила его в кинотеатр. Мальчик играл в бейсбол и хотел посвятить себя этому виду спорта. Юному Аль Пачино дали прозвище Актер, поскольку уже тогда были заметны его способности к исполнению ролей.

В девять лет он закурил первую сигарету, а в 13 стал выпивать и экспериментировать с легкими наркотиками. Только после смерти двух товарищей от передозировки юноша завязал с запрещенными веществами.

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Фото: KPA/Global Look Press Фильм «Собачий полдень»

Как актер Аль Пачино относится к русской литературе

В возрасте 14 лет Аль Пачино попал на спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова, который играла труппа бродячих артистов в кинотеатре Бронкса. Тогда он определился с будущей профессией. Сначала юноша работал чистильщиком обуви, официантом, уборщиком и дежурным по дому. По вечерам он читал произведения Федора Достоевского, Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, а также Генри Миллера.

В 1960-е умерли мать и дедушка Аль Пачино, из-за чего молодой человек много выпивал и жил на улице. Тем не менее в 1966 году он поступил в престижную Актерскую студию Ли Страсберга, работавшую по методу Станиславского. В ней учились Джеймс Дин, Пол Ньюман, Марлон Брандо, Роберт Де Ниро, а также Мэрил Стрип.

После окончания студии Аль Пачино работал в театре. В 1969-м он получил награду «Тони», театральный аналог «Оскара», за роль в бродвейской постановке «Носит ли тигр галстук?».

Впоследствии, добившись успеха в киноиндустрии, Аль Пачино не переставал играть в театре. По его словам, это не просто дисциплина, а способ сохранить остроту чувств и честность в профессии.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Фильм «Лицо со шрамом»

Почему актер Аль Пачино проигнорировал церемонию «Оскар»

В 1970 году режиссер Фрэнсис Форд Коппола проводил кастинг на роль Майкла Корлеоне в экранизации романа «Крестный отец». Он сразу утвердил Аль Пачино вместо Уоррена Битти, Джека Николсона и Де Ниро. По слухам, последний долго обижался на Копполу за этот выбор.

Аль Пачино получил номинацию на «Оскар» за роль Корлеоне. Однако актер проигнорировал церемонию награждения. Он обиделся на то, что академия отметила его в категории «актер второго плана».

В 1975 году Аль Пачино вновь номинировали за роль Корлеоне в продолжении фильма, но на этот раз как главного актера. Он приехал на церемонию, но снова не получил награду. Только в 1993 году Аль Пачино забрал статуэтку за роль в фильме «Запах женщины». Это была его седьмая по счету номинация.

После этого Аль Пачино сыграл массу знаковых ролей в картинах «Адвокат дьявола», «Бессонница», «Тринадцать друзей Оушена» и других.

Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Аль Пачино

Сколько женщин было у актера Аль Пачино

У Аль Пачино было много романов, но он пока не женился. Актер объяснил это тем, что ему отвратительна сама идея брака.

Первой серьезной любовью звезды стала театральная актриса Джилл Клейберг, с которой он познакомился в 1967 году во время работы над спектаклем «Америка, ура». Их роман длился около пяти лет.

В 1972 году Аль Пачино познакомился с артисткой Дайан Китон. Отношения продолжались два года. Позже актер увлекся коллегой Мартой Келлер. Роман тоже не перешел в официальный брак, но партнеры сохранили многолетнюю дружбу.

В 1989 году Аль Пачино впервые стал отцом. Дочь Джули Мари родила преподавательница актерского мастерства Джен Террант. Пара вскоре рассталась, но Аль Пачино участвовал в воспитании ребенка.

В 1996 году актер познакомился с актрисой Беверли Д'Анджело. Их союз существовал восемь лет, в 2001-м родились двойняшки — Антон Джеймс и Оливия Роуз. Несмотря на расставание в 2003 году, пара сохранила хорошие отношения, а Аль Пачино продолжал видеться с детьми.

В 2011 году актер познакомился с аргентинской актрисой Люсией Солой. Их связь продлилась шесть лет. В 2018-м Аль Пачино заметили вместе с израильской артисткой, музыкантом и писательницей Мейталь Дюхан. Но уже два года спустя его возлюбленная сообщила о разрыве. Причиной стала большая разница в возрасте и взглядах на жизнь.

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Аль Пачино и Мейталь Дюхан

В 2022 году Аль Пачино стал встречаться с продюсером Нур Альфалла. Девушка младше актера на 54 года. До этого она встречалась с Миком Джаггером и предпринимателем Николасом Берггрюном, из-за чего получила в прессе прозвище Охотница за пожилыми знаменитостями.

Весной 2023 года, в возрасте 83 лет, Аль Пачино снова стал отцом. У него с Нур родился сын Роман Пачино, что вызвало большой общественный резонанс. Однако в сентябре 2023 года пара рассталась. Альфалла взяла опеку над сыном, а актер получил право участвовать в его воспитании. Кроме того, суд обязал Пачино ежемесячно выплачивать алименты в размере $30 тысяч и ежегодно вносить $15 тысяч в образовательный фонд Романа.

Актера Аль Пачино обвинили в неуплате налогов

В 2011 году Федеральная налоговая служба США направила требование Аль Пачино внести в казну $200 тысяч, которые он задолжал в течение нескольких лет. Налогами занимался менеджер актера Кеннет Старр. Он уверял работодателя, что оплачивает все вовремя, однако обкрадывал коллег.

Старр украл у актера более $30 млн. В числе пострадавших также оказались Сильвестр Сталлоне и Ума Турман. В итоге менеджер получил семь с половиной лет тюрьмы.

Чем актер Аль Пачино занимается сейчас

Сейчас актер продолжает сниматься в кино и играть на сцене. В 2025 году в мировой прокат выйдут восемь фильмов с участием Аль Пачино. Среди них — триллер «Ритуал» и картина «В руке Данте». В российский прокат выйдет новая экранизация пьесы «Король Лир» Шекспира с Аль Пачино и Джессикой Честейн в главных ролях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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