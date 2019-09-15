https://static.news.ru/photo/36c824b8-d7ac-11e9-9871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press

Экономисты из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера изучили данные по зарплатам 246 голливудских актёров и актрис, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год. Разница в заработке на протяжении 35 лет оставалась относительно стабильной — мужчины получали на $1,1 млн больше женщин.

Без учёта предыдущих успехов актёров, бокс-офиса их фильмов, наличия наград и популярности в социальных сетях разрыв в мужских и женских гонорарах увеличивается до 56% (примерно $2,2 млн за фильм). Сильнее всего разница ощущается в области экшен-фильмов.

Мужчины получают больше даже в таком жанре, как романтические комедии. Также значение играет возраст: актёры и актрисы, достигшие 50-летнего возраста, зарабатывают в среднем на $4 млн меньше своих более молодых коллег за одну картину, передаёт The Guardian .

Как ранее писал News.ru, разрыв в зарплатах за равноценный труд составляет в мире в среднем 27% в пользу мужчин. Об этом сообщила заместитель гендиректора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.