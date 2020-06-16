Актёры из «Охотников за привидениями» воссоединились

https://static.news.ru/photo/7fc3f62c-afa8-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Харольд Рэмис Фото: United Archives/kpa Publicity/Global Look Press

Актёры фильма «Охотники за привидениями» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».

К программе под названием Reunited Apart присоединились Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Энни Поттс, Уильям Этертон, Эрни Хадсон и Стивен Тэш. Также к беседе подключились режиссёры Айвен и Джейсон Райтманы и музыкант Рей Паркер-мл., написавший заглавную песню к фильму, которая впоследствии стала хитом.

Звёзды поделились воспоминаниями о съёмках и рассказали, как создавались известные сцены, большинство из которых артисты сымпровизировали прямо на площадке. Гостем передачи стал актёр Кумэйл Нанджиани, который провёл опрос на предмет знаний серии картин.

Проект наполнен душевностью, хорошим настроением, добротой, и все любят призраков, так что это изначально отличная идея для фильма, — отметил Эйкройд во время беседы.

Трансляция прошла 15 июня в 19:00 мск. 10 июня вышел анонс программы, писал NEWS.ru.