Звёзды «Лобстера» сыграют вместе в фильме о царе Эдипе

https://static.news.ru/photo/156503a8-ce82-11eb-b973-96000091f725_660.jpg Колин Фаррелл и Рэйчел Вайс Фото: Lionel / Steph / Fdc15/Global Look Press

Актёры Колин Фаррелл и Рэйчел Вайс, знакомые зрителям по фильму «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, сыграют вместе в современном переосмыслении трагедии «Царь Эдип». Режиссёром выступит Тодд Солондз («Счастье», «Такса»), передаёт Collider.

Звёзды «Лобстера» вновь воссоединятся на экране. Комедия Love Child («Когда твоя мать красотка») расскажет про не по годам развитого ребёнка, который пытается избавиться от своего отца, чтобы тот не отвлекал маму. Планы мальчика рушатся, когда появляется красивый незнакомец.

Сообщается, что фильм по-новому посмотрит на древнегреческую трагедию. По сюжету «Царя Эдипа» его отец, царь Лай, испугавшись предсказания, решил избавиться от ребёнка. План не осуществился, и Эдип оказался в приёмной семье, сам этого не зная. Позднее он узнал о пророчестве, согласно которому он убьёт родного отца и женится на матери. Тогда он решил покинуть приёмных родителей, чтобы не допустить этого. У самого города Фивы на него чуть не наехала колесница, всадники которой начали оскорблять и бить юношу. В завязавшейся драке Эдип убивает сидевшего в колеснице старика — он и оказался его отцом. Став правителем Фив, он взял в жёны Иокасту — свою мать. Так сбылось пророчество.

Ранее сообщалось, что названа дата выхода боевика Дэвида Литча «Скоростной поезд», в котором впервые вместе снялись актёры Брэд Питт и Сандра Буллок. Фильм, основанный на манге Котаро Исаки Maria Beetle, появится на экранах в апреле 2022 года.