Звёзды «Лобстера» сыграют вместе в фильме о царе Эдипе

Актёры Колин Фаррелл и Рэйчел Вайс, знакомые зрителям по фильму «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, сыграют вместе в современном переосмыслении трагедии «Царь Эдип». Режиссёром выступит Тодд Солондз («Счастье», «Такса»), передаёт Collider.
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Сообщается, что фильм по-новому посмотрит на древнегреческую трагедию. По сюжету «Царя Эдипа» его отец, царь Лай, испугавшись предсказания, решил избавиться от ребёнка. План не осуществился, и Эдип оказался в приёмной семье, сам этого не зная. Позднее он узнал о пророчестве, согласно которому он убьёт родного отца и женится на матери. Тогда он решил покинуть приёмных родителей, чтобы не допустить этого. У самого города Фивы на него чуть не наехала колесница, всадники которой начали оскорблять и бить юношу. В завязавшейся драке Эдип убивает сидевшего в колеснице старика — он и оказался его отцом. Став правителем Фив, он взял в жёны Иокасту — свою мать. Так сбылось пророчество.
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