Актёры дубляжа раскритиковали прославившихся пародией блогеров

https://static.news.ru/photo/855c2844-6794-11eb-946c-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Профессиональные актёры дубляжа, работающие над озвучиванием фильмов и сериалов, критически высказались в адрес блогеров Карена Арутюнова, Анисы Муртаевой и Альберта Ибрагимова, которые стали популярны после опубликованного ролика, где они в шутку пародировали голос навигатора в машине на манер озвучки фильмов.

По мнению профессионалов, не стоит ставить в один ряд шуточную озвучку любителей с работой актёра дубляжа.

Так, актёр Стас Тикунов заявил, что стать профессионалом в этом деле, просто придя с улицы, невозможно. Он рассказал, что работал над своим голосом 14 лет, чтобы выйти на профессиональный уровень, и призвал не приравнивать Арутюнова, Муртаеву и Ибрагимова к актёрам дубляжа.

К этому нельзя прийти с улицы, этому не учат в институте. Это отдельная специфика актёрского образования. Называть себя актёром или актёром дубляжа, если ты прикольнулся или сделал пародию на непонятно что, глупо как минимум и пошло, — приводит его слова телеканал «360».

Другой представитель профессии Ислам Гаджиев, работающий с сериалами от Netflix и Marvel, запустил в соцсетях хештег #этонедубляж в защиту собственной профессии.

Да, они занимаются какой-то озвучкой, но это не дубляж. Озвучкой могут заниматься и дома — любительской. Теперь всех, кто говорит в микрофон, можно называть профессионалами? — заявил он.

В свою очередь Татьяна Шитова, актриса, подарившая голос виртуальному помощнику «Алиса» от «Яндекса», в ответ на набирающий популярность ролик блогеров спародировала голоса каждого из троицы.

Популярность на Арутюнова, Муртаеву и Ибрагимова свалилась неожиданно после того, как блогеры в шутку выложили видео, на котором они озвучивают автомобильный навигатор в дороге, при этом они пародировали различные фильмы. Ролик стал вирусным, их даже пригласили на шоу «Вечерний Ургант». Сами ребята заявляли, что занимаются развитием канала на YouTube и пока только мечтают профессионально заниматься озвучкой фильмов и сериалов.

Ранее сообщалось, что актёр Антон Эльдаров в беседе с NEWS.ru рассказал о причинах некачественного дубляжа кино в России. Главная проблема — это недобросовестный подход к процессу продюсеров, считает он. Те гонятся за прибылью, жертвуя качеством, делают озвучку на коленке и набирают дешёвых актёров или даже людей без актёрского опыта.