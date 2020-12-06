СМИ: актёра Угольникова госпитализировали с пневмонией

https://static.news.ru/photo/b88d732a-3856-11eb-acb3-fa163e074e61_660.jpg Игорь Угольников Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российского артиста Игоря Угольникова доставили с пневмонией в одну из клиник на территории Москвы. У артиста подтвердился коронавирус.

Отмечается, что признаки болезни у Угольникова начали проявляться ещё 23 ноября. Тогда артист почувствовал ломоту во всём теле. Кроме того, у него пропало обоняние. После этого начали проявляться и другие симптомы заражения COVID-19, в числе которых были повышенная температура тела и сухой кашель.

КТ актёра показало двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус оказался положительным. В настоящий момент Угольников госпитализирован. Он, по словам медиков, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.

Угольникову 57 лет. За свою актёрскую карьеру он уже сыграл более чем в 20 фильмах. Кроме того, в его послужном списке работа в качестве сценариста в четырёх картинах. Также Угольников срежиссировал три ленты и неоднократно становился продюсером как документальных, так и художественных фильмов.

Как ранее передавал NEWS.ru, 5 декабря в Московском художественном театре имени Чехова состоялось прощание с актёром театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым.

Актёр скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Он был госпитализирован в середине ноября, а последнюю неделю был подключён к аппарату ИВЛ.