https://static.news.ru/photo/8c579d04-5fa2-11ea-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Звезду британского сериала «Улица Коронации» поместили на карантин из-за подозрений на заражение коронавирусом. Имя актёра не называется.

Врачи рекомендовали артисту провести две недели дома после того, как он провёл отпуск за рубежом, сообщает Mirror. Он не показал симптомов заболевания, но медики посчитали, что меры предосторожности не будут лишними.

Сценаристам пришлось переписать несколько эпизодов, но, по данным источника, изменения в тексте были незначительными. Команда снимает на 6–8 недель вперёд, поэтому у авторов были варианты «для манёвра» в сюжете.

Как писал NEWS.ru, американская группа Slipknot отменила азиатскую часть тура. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.