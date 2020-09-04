Актёра из сериала «Санта-Барбара» нашли мёртвым

Американский актёр Питер Ликасси покончил с собой. Ему был 61 год.
Об уходе Ликасси из жизни
Мой друг, мой брат, мой комедийный партнёр проиграл борьбу с депрессией, — написал Сигел.
Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. Первая роль в кино досталась ему в 1984 году. В 1989 году принял участие в нескольких эпизодах «Санта-Барбары». Наибольшую известность ему принесла роль в комедии «Клоуны-убийцы из космоса».
Как писал NEWS.ru, американский актёр Джейсон Момоа, предположительно, сыграет в приквеле сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Сейчас с ним ведутся переговоры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен