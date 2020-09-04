Актёра из сериала «Санта-Барбара» нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/749fc630-ee9c-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Питер Ликасси Фото: peter.licassi/facebook.com

Американский актёр Питер Ликасси покончил с собой. Ему был 61 год.

Об уходе Ликасси из жизни сообщил его друг Майкл Сигел в Facebook.

Мой друг, мой брат, мой комедийный партнёр проиграл борьбу с депрессией, — написал Сигел.

Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. Первая роль в кино досталась ему в 1984 году. В 1989 году принял участие в нескольких эпизодах «Санта-Барбары». Наибольшую известность ему принесла роль в комедии «Клоуны-убийцы из космоса».

Как писал NEWS.ru, американский актёр Джейсон Момоа, предположительно, сыграет в приквеле сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Сейчас с ним ведутся переговоры.