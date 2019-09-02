https://static.news.ru/photo/83758bb8-cd91-11e9-9d63-fa163e074e61_660.jpg кадр из фильма "Человек из будущего" Фото: кинокомпания СТВ

Похороны актёра Александра Числова состоялись на подмосковном Николо-Архангельском кладбище. Он умер от пневмонии в реанимации московской больницы в возрасте 54 лет.

Было много людей, говорили тёплые слова в его адрес. На прощание пришли артисты Оксана Сташенко, Игорь Мулев, Денис Сердюков, Сергей Суслов, — рассказали РИА Новости в Гильдии актёров кино Союза кинематографистов.

Числов играл в основном роли второго плана в фильмах и сериалах («Курочка Ряба», «Любить по-русски 2», «Вор», «Ледниковый период», «Легенда № 17», «Человек из будущего»).

Как писал News.ru, режиссёр и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни. Дата и место похорон будут объявлены позднее, говорится на сайте Союза кинематографистов. Рычков был народным артистом РСФСР, а также лауреатом Государственной премии СССР. В числе его работ — фильмы «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Шаги истории».