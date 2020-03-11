https://static.news.ru/photo/48a7fa06-6379-11ea-af64-fa163e074e61_660.jpg Джон Бойега Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Британский актёр Джон Бойега, известный по участию в киносаге «Звёздные войны», заключил сделку с Netflix для производства неанглоязычных фильмов про Африку. Созданием картин он займётся вместе со своей продюсерской компанией UpperRoom Productions.

Работы, посвящённые Западной и Восточной Африке, будут основаны на «рассказах, актёрах, персонажах, литературе, мифологии и сценариях» вокруг или внутри стран континета, сообщает Variety.

Мы гордимся тем, что развиваем эту часть своего бизнеса с компанией, которая разделяет наше видение, — сказал артист.

По мнению издания, сделка в очередной раз подтверждает, что Netflix увеличивает свою долю оригинального контента в Африке.

Как писал NEWS.ru, Джон Бойега спародировал всех персонажей киноверсии мюзикла «Кошки». Он опубликовал в Instagram видео с отрывками из картины Тома Хупера, в котором к каждому герою пририсовано лицо актёра.