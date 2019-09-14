https://static.news.ru/photo/2144f168-d72d-11e9-9364-fa163e074e61_660.jpg Удо Кир Фото: Diana Ringo/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Известному германскому актёру Удо Киру, протеже знаменитого драматурга Райнера Вернера Фассбиндера, вручили награду XXIX Международного кинофестиваля «Послание к человеку» за вклад в кинематограф. Вручение состоялось на церемонии открытия мероприятия в Петербурге.

Этот петербургский фестиваль, он, конечно, не известен в мире так, как известен Берлинский, Каннский. Но моё сердце по-человечески принадлежит именно таким фестивалям, — цитирует Кира ТАСС .

Актёр пояснил, что большие кинофорумы «про рекламу» имеют другую программу, а то, что будет представлено на «Послании к человеку», в другом месте нигде не увидеть.

Я посмотрел каталог фильмов, здесь гораздо ниже бюджеты, но, может быть, гораздо выше таланты, — добавил Удо Кир.

В кинотеатре «Аврора» 15 сентября в рамках фестивальной программы «Кино Сверхреальности» актёр представит российскую премьеру фильма «Раскрашенная птица» чешского режиссёра Вацлава Маргула.

Фильм, где Удо Кир сыграл одну из ролей, основан на романе польско-американского писателя Ежи Косинского. Он повествует о временах Второй мировой войны устами лишившегося семьи шестилетнего ребёнка, который вынужден скитаться и бороться за жизнь.

XXIX кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в Петербурге 14--21 сентября. В конкурсные программы вошли 70 игровых, документальных, короткометражных и анимационных лент, в том числе восемь мировых премьер и свыше 30 отечественных.

Как писал News.ru, ранее президент международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», актёр Константин Хабенский рассказал, что российский кинематограф располагает хорошими сценариями, их запускают в производство и снимают по ним картины. Однако существует нехватка средств на реализацию некоторых проектов.