Актёр Шон Пенн призвал к бойкоту премии «Оскар» в знак поддержки Зеленского

Американский актёр Шон Пенн призвал коллег бойкотировать церемонию вручения премии «Оскар», если на ней не будет предоставлено слово президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отказ организаторов мероприятия предоставить слово политику и бывшему актёру Пенн назвал самым непристойным моментом в истории Голливуда, сообщает телеканал CNN,

По сведениям Пенна, Академия киноискусств США не включила выступление украинского лидера в программу церемонии. Он выразил надежду на то, что данное решение будет изменено. Если этого не произойдёт, участникам церемонии следует выразить протест по поводу происходящего на Украине, подчеркнул он.

Ранее о намерении Зеленского выступить на церемонии вручения «Оскара» сообщило издание The New York Post. При этом отмечалось, что окончательного решения пока не принято. Было неизвестно, выступит ли Зеленский в прямом эфире или его видеообращение пойдёт в записи.

Пенн находится на Украине, куда приехал для съёмок документального фильма. Он рассказал в соцсетях, что помимо работы пытается договориться о поставке Киеву истребителей МиГ-29 из Польши.