https://static.news.ru/photo/3cd745d8-db11-11e9-9f19-fa163e074e61_660.jpg Шон Бин Фото: R4924_italyphotopress/imago stock&people

Голливудский актёр Шон Бин рассказал, что в последнее время стал отказываться от ролей в том случае, если его персонаж умирает.

За всю карьеру Бина его персонажи погибали более чем в 25 картинах. Героев, воплощённых им в фильмах, расстреливали, вешали, обезглавливали, четвертовали и так далее.

В интервью The Sun он рассказал, что начал отказываться от подобных ролей. Причиной послужило то, что судьба его персонажей стала слишком предсказуемой.

В одном фильме продюсеры сказали мне: «Мы собираемся убить тебя». И я такой: «Ох, нет». Тогда они уточнили: «Окей, но мы можем тебя сильно покалечить?» — поделился Шон Бин.

Смерть его персонажей давно стала поводом для шуток в Сети. В Интернете можно найти множество мемов на эту тему.

Ранее News.ru писал о том, что американский актёр Микки Рурк попросил похоронить его в маленьком селе Загорцы Хмельницкой области Украины.