Голливудский актёр Шон Бин рассказал, что в последнее время стал отказываться от ролей в том случае, если его персонаж умирает.
За всю карьеру Бина его персонажи погибали более чем в 25 картинах. Героев, воплощённых им в фильмах, расстреливали, вешали, обезглавливали, четвертовали и так далее.
В интервью The Sun он рассказал, что начал отказываться от подобных ролей. Причиной послужило то, что судьба его персонажей стала слишком предсказуемой.
В одном фильме продюсеры сказали мне: «Мы собираемся убить тебя». И я такой: «Ох, нет». Тогда они уточнили: «Окей, но мы можем тебя сильно покалечить?» — поделился Шон Бин.
Смерть его персонажей давно стала поводом для шуток в Сети. В Интернете можно найти множество мемов на эту тему.
Ранее News.ru писал о том, что американский актёр Микки Рурк попросил похоронить его в маленьком селе Загорцы Хмельницкой области Украины.