Актёр сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино умер в 83 года

Американский актёр Пол Сорвино, сыгравший в сериале «Закон и порядок», умер в возрасте 83 лет в США. Об этом со ссылкой на заявление го супруги и представителя артиста Роджера Нила сообщает Associated Press.

Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших актёров, когда-либо украшавших экран и сцену, — сообщила жена Сорвино.

Российскому зрителю американский актёр известен по роли Поли Сисеро в «Славных парнях». Он сыграл во множестве кинокартин. В частности, это роли в фильмах «Игрок», «Ромео + Джульетта». «Никсон», сериал «Закон и порядок».

В сообщении говорится, что Пол Сорвино умер от естественных причин. В последнее время от страдал от проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Британии в возрасте 80 лет скончался актер Дэвид Уорнер, известный по картинам «Титаник» и «Омен». Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.