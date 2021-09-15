Актёр сериала «След» получил условный срок за нападение на инспектора ВАИ

Таганский суд Москвы вынес приговор по делу о нападении актёра Андрея Лаврова, известного по телесериалу «След», на инспектора Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в центре столицы. Артист получил условный срок, сообщает ТАСС.

Суд признал артиста виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы

На основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком два года, — сказал агентству представитель суда.

Инцидент с участием Лаврова произошёл в марте на Котельнической набережной. Актёр угрожал зарезать сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Происходящее заметили проезжавшие мимо полицейские, которые и задержали Лаврова. В отделении он дал признательные показания. В отношении него было возбуждено уголовное дело.